Verres: Tutti in bici con pedalata assistita contro i mutamenti climatici

Sono state inaugurate oggi i punti di ricarica delle e-bike noleggiate dall’azienda Etraction. Ora il Comune bandito un avvisa per la manifestazione di interesse, da parte di aziende locali per l’assistenza e la manutenzione delle bici. L’incarico è sperimentale per 12 mesi e sarà rinnovabile per altri due anni.

La bici a pedalata assistita, vero boom degli ultimi anni, consente anche ai turisti meno allenati e alle famiglie con bambini di riscoprire il territorio nei suoi punti meno accessibili e battuti, seppur di grande valore, riducendo la fatica e garantendo un divertimento con una marcia in più.

Con questa iniziativa la Giunta Giovenzi intendete dare un’ulteriore spinta alla lotta contro i cambiamenti climatici e al rispetto ambientale.