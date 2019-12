Pontey: Un Presepe che richiama l'attenzione sull'ambiente

La scelta di plasmare il presepio in una chiave ambientale è stata voluta per sensibilizzare sul tema del rispetto dell’ambiente per ricordarci che per vivere in comunione con la Terra è necessario vivere in comunione con Dio. Non è un caso che nel presepio a mano a mano lo sguardo si allontana dalla Natività si assista come l’uomo abbia modificato il creato in maniera negativa.

Nel presepio infatti, la foresta lussureggiante che accoglie Gesù, Giuseppe e Maria lascia via via il posto a ad una Foresta Amazzonica che brucia a causa dalle fiamme appiccate per speculazioni economiche.

L’orso bianco appollaiato tristemente su di un sasso, mentre intorno le persone si divertono spensierate e incoscienti, ci ricorda che lo scioglimento dei ghiacciai è un problema serio che porterà conseguenze negative, prime fra tutti l’innalzamento degli oceani.

Non manca un rimando alla produzione dei rifiuti che è simboleggiata dalla rappresentazione del Pásig: un fiume filippino che è talmente inquinato, perché ricoperto da immondizia, da essere considerato non più in grado di sostenere la vita. Un pensiero va anche alla terra dei fuochi dove persone senza scrupoli smaltiscono rifiuti tossici senza pensare alle conseguenze ambientali.

Sullo sfondo, una città in cui le luci sfavillanti mettono in risalto i palazzi che appaiono però tristi e grigi rapportati alla verde vita della Natività.

Ai fini di sostenere la Parrocchia nelle sue spese quotidiane (riscaldamento, luce,...) è stata inserita una cassettina per le offerte di coloro che avranno piacere di riflettere sul presepe allestito all’interno della Chiesa Parrocchiale, liberamente visitabile tutti i giorni.