Nominati i nuovi Ambasciatori della Fontina

Elisabetta Allera, Mirella Barmaz, Elena Becquet, Herman Buchan, Maurizio Carrus, Alessandro Casale Brunet, Maria Lorena Cella, Andrea Farcoz, Luisa Ferrando, Maurizio Gemoli, Katia Gorret, Nadia Gorret, Laura Leveque, Federico Lucato, Margherita Lucato, Fabio Novallet, Franco Obert, Daniele Provezza, Emanuela Righetti, Marcella Rota, Massimo Rota, Giovanni Scolozite, Christel Tillier, Daniela Vastarini, Elena Martina Vesan, Giorgia Vigna Lasina, Stefano Viola, Vanessa Visicale, Paola Voulaz e Francesca Zanivan sono i nuovi ambasciatori della Fontina.

I nuovi ambasciatori hanno concluso un progetto formativo finalizzato a evidenziare l’importanza delle produzioni locali

Il percorso formativo ha visto la partecipazione di trenta operatori turistici e commerciali che sono stati coinvolti sia in momenti teorico narrativi di presentazione, in particolare, della Fontina DOP, sia con visite sul territorio nei magazzini di stagionatura e nei caseifici.

"Sosteniamo con convinzione questo progetto formativo che si inserisce nel solco della promozione e della valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio", commenta l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali Laurent Viérin, che sottolinea: "La formazione degli operatori è fondamentale per veicolare l’immagine della Valle d’Aosta nelle sue diverse componenti al fine di ottenere sempre maggiori riscontri positivi nei settori sia agricolo, sia turistico".

L’approfondimento della conoscenza delle nostre eccellenze contribuisce sicuramente a far apprezzare il nostro territorio e le sue peculiarità in questo caso legate soprattutto alla storia e alla produzione del prodotto alimentare simbolo della Valle d’Aosta, la Fontina DOP; sicuramente gli Ambasciatori della Fontina sapranno trasmettere ai loro clienti anche le emozioni e la forza del lavoro dei nostri produttori impegnati nel raggiungimento di sempre maggiori traguardi di qualità, riconosciuta e valorizzata anche attraverso iniziative come il Concorso del Modon d’Or che nello scorso fine settimana ha visto la premiazione delle 10 migliori Fontine prodotte in alpeggio durante la stagione estiva, in un’ottica di sinergia con tutti i soggetti che a vario titolo possono contribuire alla promozione integrata del nostro territorio.