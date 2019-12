Arresto per documenti falsificati al traforo Monte Bianco

Nella mattinata di ieri 10 dicembre 2019 personale della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia di Frontiera del Traforo Monte Bianco Stato ha arrestato un cittadino del Bangladesh di 31 anni per possesso di documenti falsi. In seguito ad approfonditi controlli sui documenti esibiti dal cittadino straniero, proveniente da Napoli e diretto a Parigi, è emerso che all’interno del passaporto erano apposti due permessi di soggiorno greci ed un timbro Schengen falsificati.