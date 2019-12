Delegazione di sindaci valdostani nella "scorta tricolore" contro l'odio e per Liliana Segre

Liliana Segre, senatrice a vita, deportata ad Auschwitz, è una delle poche sopravvissute all'odio nazista. Il 7 novembre 2019, a causa delle crescenti minacce e insulti che le sono rivolti attraverso il web, il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto dal prefetto di Milano, le ha assegnato una scorta. Per testimoniarle solidarietà e rigettare qualsiasi tipo di odio e fanatismo, ieri, martedì 10 dicembre, seicento Sindaci, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato nel centro di Milano in una grande manifestazione di piazza voluta dalla città in collaborazione con Anci.

Da sn: Deborah Jacquemet, sindaca di Bard; Massimo Pepellin (Sarre); il sindaco Sala; Mauro Lucianaz (Arvier); Enrica Zublena (Saint Marcel)

A far parte della "scorta civica" anche la rappresentanza del Celva, delegazione Anci della Valle d'Aosta, guidata dal sindaco di Saint-Marcel, Enrica Zublena: "Sotto un'unica bandiera, quella della tolleranza reciproca, abbiamo voluto portare in piazza la voce di tutti i 74 Comuni valdostani - ha detto -. A dir poco emozionante sentire la testimonianza di Liliana Segre, accanto a così tanti Amministratori provenienti da tutta Italia. Contro l'odio in tutte le sue forme, fisiche e virtuali, ci vogliono manifestazioni che rimarchino la centralità della democrazia e del rispetto degli altri. Ci vuole un clima di maggiore tolleranza e rispetto reciproci, e l'hate speech deve essere sempre combattuto". A marciare per la Valle d'Aosta, anche Mauro Lucianaz, sindaco di Arvier, Deborah Jacquemet , sindaco di Bard e Massimo Pepellin, sindaco di Sarre.

Da Piazza dei Mercanti alla Piazza della Scala, passando dal Duomo e dalle luci della Galleria, sono stati migliaia i cittadini che hanno preso parte al corteo dei Sindaci. Liliana Segre, ricevendo la fascia tricolore dalle mani di Antonio Decaro, presidente dell'Anci, e di Beppe Sala, sindaco di Milano, ha descritto i Primi Cittadini come "future candele della memoria: voi rappresentate non un partito, ma un sentimento civico condiviso da amministarzioni di diverso colore politico, oggi uniti in questa alleanza trasversale."