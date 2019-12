COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: le proposte della Lega per una vera rivoluzione fiscale

«“Evasione fiscale indecente” denuncia il presidente Mattarella. Vero. Come è indecente che lo Stato debba ancora rimborsare 50 miliardi di euro a imprese e famiglie. Come è indecente una tassazione che in tanti casi supera il 50% dei frutti del lavoro degli Italiani».

Con queste parole il Segretario federale Matteo Salvini ha annunciato il #NoTaxDay, l’evento che si svolgerà sabato 14 dicembre in contemporanea in tutte le regioni italiane, per presentare le proposte di rivoluzione fiscale per imprese e famiglie della Lega e per raccontare alcuni le correzioni alla manovra del governo PD-5Stelle che i Parlamentari del gruppo Lega sono riusciti a far approvare in aula.

In Valle d’Aosta l’appuntamento è sabato 14 dicembre alle 16.30 all’Hostellerie du Cheval Blanc di Aosta. L’evento sarà l’occasione per discutere anche del DEFR, il documento di economia e finanza regionale per il triennio 2020-2022, e del Bilancio regionale di cui si parlerà nella seduta del Consiglio regionale del 16 dicembre prossimo.