Potenziata la navetta della neve tra Courmayeur Pré-Saint-Didier e La Thuile

Corse più che raddoppiate, copertura del servizio di navetta tra Courmayeur-Skyway e La Thuile dalle 7 alle 20,30. Sono i numeri dell’offerta del trasporto pubblico locale che dal 26 dicembre al 29 marzo 2020 metterà in comunicazione i paesi di Courmayeur e di La Thuile attraverso il passaggio a Pré-Saint-Didier.

Lo rende noto l’Assessorato degli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti.Anche questo, come altri proposti in questi mesi, è un investimento che intende qualificare la nostra offerta di trasporto pubblico per i residenti e per i turisti offrendo ai nostri comprensori opportunità concrete per migliorare l’offerta di servizi- dichiara l’Assessore ai trasporti Luigi Bertschy. L’approccio integrato e condiviso, che vede coinvolti 3 Comuni e 3 Società, anche in questo caso, è risultato vincente.

Per il periodo di alta stagione sciistica le coppie di corse che uniscono le due stazioni sciistiche passeranno dalle abituali 8 a 27.La prima corsa della giornata da La Thuile sarà alle 7; le successive avverranno con cadenza di mezz’ora sino alle 20,30 (con alcune eccezioni durante l’arco della giornata).Da Courmayeur-Skyway le corse inizieranno alle 7,15.

La seconda corsa è prevista alle 8,15 e poi, come da La Thuile, con cadenza ogni mezz’ora (con alcune eccezioni durante l’arco della giornata).Sull’App Extramove, scaricabile gratuitamente da Apple Store e da Play Store, è possibile verificare gli orari e seguire in tempo reale, grazie alla geolocalizzazione, lo spostamento dei bus.