Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Pila

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Edilizia residenziale pubblica, vista la relazione statica del 2 dicembre 2019 inerente al viadotto in località Acquefredde del Comune di Gressan, dispone l’istituzione di un limite di transito agli autoveicoli di peso complessivo superiore alle 44 tonnellate e l’interdistanza di 70 metri per gli autocarri e i mezzi d’opera, sulla SR 18 di Pila, in località Acquefredde nel Comune di Gressan (al km 13+980 circa), dalle ore 7.00 del 16 dicembre 2019 fino a data da stabilire.