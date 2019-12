Philippe Milleret & Cisco Bellotti tra voglia di ballare e combat folk

A dieci anni dall’uscita dell’album L’Istouère di Campagnar é le tèn de sa viya, il cantautore patoisan Philippe Milleret ospita Cisco Bellotti, storica voce dei Modena City Ramblers, per festeggiare gli oltre 500 concerti in Valle d’Aosta, Piemonte, Vallese e Savoia.

Il concerto è in cartellone sabato 14 dicembre, alle 21, al Teatro Splendor di Aosta per la sezione Musica della Saison culturelle.

Nel dicembre del 2009, alla Cittadella dei Giovani di Aosta, Philippe Milleret presentò il primo dei suoi cinque album ed ebbe l’onore di suonare prima di Cisco. Aveva già ascoltato quelle canzoni briose dei Modena City Ramblers ma non sapeva che Stefano (in arte Cisco) cantasse anche in dialetto.

L’abbraccio folk tra il dialetto valdostano di Philippe e il dialetto modenese di Cisco e dei suoi musicisti è la base del concerto proposto, che ha una forte valenza storica e culturale in quanto presenta canzoni in patois, canzoni in dialetto modenese, racconti di viaggi e di esperienze, racconti di lotte quotidiane e di lotte che hanno cambiato la Storia.

La musica e i testi di Cisco, scritti per non dimenticare, rivolti al passato ma sempre attuali, in grado di raccogliere le contraddizioni del tempo, sono capaci di dare voce a temi cari a chi non riesce ad accettare quest’orda di cambiamento e di imbarbarimento.

La musica e i testi di Philippe vogliono far vibrare, gioire e ballare, quasi in contrasto con le tematiche di Cisco. A sorpresa verrà presentata una canzone inedita in dialetto Milleret/Bellotti. Il concerto sarà dunque un susseguirsi di emozioni contrastanti, musica e parole che conquisteranno il pubblico.