Tunnels ouverts mais cols férmés pour la neige en Haute Savoie

Hier soir le lundì 9 décembre, trois accidents sur la route entre Sallanches et Chamonix ont causé un bouchon d'une heure. Les sécouristes intervenus ont fait savoir que pour le moment les problèmese de circulation n'ont pas touché le tunnel du Mont Blanc ni ce du Grand-Saint-Bernard mais la situation météo est sous stricte surveillance par les gèrants des tunnels.

Et suite aux dernières chutes de neige, qui tombe maintenant à rhytme constant, le col de L’Encrenaz (RD 328 ) entre La Côte d’Arbroz et Taninges en Haut Savoie a été fermé à la circulation, de lundi 9 décembre et ce pour une durée indéterminée. Il en va de même pour le col de La Ramaz (RD 308) entre Mieussy est Taninges.