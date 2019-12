Sconto in fattura, in Senato si riconoscono le ragioni di CNA, ma l’unica soluzione è l’abrogazione

La commissione Industria del Senato a conclusione di un lungo e articolato giro di audizioni sull’affare assegnato numero 290 (“Ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore”) ha approvato una Risoluzione nella quale impegna il Governo a consolidare nella prossima Legge di bilancio le misure a sostegno degli interventi di riqualificazione energetica vigenti e a “individuare adeguati meccanismi di supporto, di carattere temporaneo, per le piccole e medie imprese, tra cui eventualmente anche il ripristino transitorio della situazione ex-ante articolo 10 del cosiddetto Decreto Crescita”.

Il testo della Risoluzione è un implicito riconoscimento alla correttezza della posizione che la CNA, con coerenza e all’inizio anche da sola, ha portato avanti in questi mesi. E’ importante che Ie forze politiche, tutte, abbiano finalmente preso coscienza delle distorsioni del mercato introdotte dall’articolo 10 del Decreto Crescita. Ma non basta. Ci aspettiamo, pertanto, che il Governo e il Parlamento siano conseguenti e abroghino finalmente lo sconto in fattura.