Autobus gratuiti per studenti di bassa e media Valle

Arriva un sostegno economico regionale per contrastare il salasso nelle tasche di molti studenti causato dall'aumento del costo degli abbonamenti mensili del trasporto pubblico (+8% i pullman, +4% il treno).

La Giunta Fosson ha infatti prorogato la concessione di viaggi gratuiti sulla linea 15 degli autobus Svap per gli studenti pendolari della bassa e media Valle che frequentano il Liceo scientifico Regina Maria Adelaide, decentrato nella sedi provvisorie di via Chavanne e place Soldats de la neige ad Aosta, nonchè per quelli del liceo aostano Manzetti, decentrato nella sede distaccata di via Chambéry. Inoltre, gli studenti di bassa e media Valle iscritti al Manzetti con indirizzo 'Costruzione, Ambiente e Territorio' potranno ottenere una smart card nominativa del tipo Carta VdA Transports utilizzabile dal 7 gennaio sino alla fine dell'anno scolastico. Per ottenere la smart card è necessario inoltrare la richiesta motivata al Dipartimento regionale dei trasporti.