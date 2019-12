Libri antichi e curiosi in mostra alla Biblioteca regionale di Aosta

Dalle rape e fagioli di Bertoldo alle scimmie e cinocefali di Enrico Wanton. Viaggio curioso tra i libri recentemente catalogati del fondo Antichi della Biblioteca regionale di Aosta è il titolo di una originale mostra che sarà inaugurata venerdì 13 dicembre nel foyer della sala conferenze della biblioteca.

L’esposizione ha l’obiettivo di far conoscere ad un pubblico più vasto di quello dei ricercatori e degli specialisti, piccoli tesori, rarità e curiosità bibliografiche conservate dalla Biblioteca ed è la fase conclusiva di un duplice progetto che ha visto il recupero e la catalogazione di numerosi volumi antecedenti al 1830, i cosiddetti “antichi”, e il censimento di fondi documentari parzialmente ancora inesplorati.

Si è trattato di un lavoro di indubbio valore per la conservazione e fruizione del patrimonio culturale valdostano: il fondo di libri rari e preziosi di una biblioteca costituisce infatti una delle fonti principali per ricostruire non solo la sua storia, ma anche quella della sua comunità.

I risultati del lavoro di catalogazione sono ora disponibili sul catalogo del Sistema bibliotecario valdostano. I libri resteranno esposti nel foyer della sala conferenze sino al 4 gennaio 2020, in orario di apertura della struttura. L’ingresso è libero.