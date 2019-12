Aosta: I concerti del Maestro Papalia per rallegrare il Natale

Più che mai impegnata, durante il periodo delle festività natalizie e di fine d’anno, la Banda municipale di Aosta che nei prossimi giorni si esibirà in diversi concerti itineranti nei quartieri cittadini, con un repertorio 'a tema' incentrato su alcuni classici delle Feste e altri pezzi rivisitati in chiave moderna.Il programma è stato ideato per accontentare i gusti musicali di grandi e piccolin particolare, l’ensemble diretto dal Maestro Rocco Papalia suonerà sabato 14 dicembre alle ore 15 in viale Conte Crotti, mentre una settimana dopo, sempre alle ore 15, si esibirà tra i condomini del quartiere Dora. Il tutto in preparazione del grande concerto organizzato per il giorno della vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, quando la banda sfilerà lungo le vie del centro storico a partire dalle ore 17. Sabato 28 dicembre alle ore 15, invece, il gruppo diretto dal Maestro Papalia suonerà nelle vie e nelle piazze del quartiere Cogne. La Banda sta anche organizzando per i primi giorni di gennaio una serie di concerti al Salone Ducale del Municipio di Aosta. Per l'occasione, è stato riparato e accordato il pianoforte a coda che da oltre un anno era riddtto a mero soprammobile del Salone.