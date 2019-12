Sul futuro di Cva Cisl-Flaei chiede coinvolgimento lavoratori

La Cisl è preoccupa per il futuro di Cva ma soprattutto per i lavoratori che fino ad oggi sosto stati tenuti al margine di tutti i dibattiti. “Abbiamo atteso si svolgessero tutti gli approfondimenti necessari – commenta oggi Katia Ruggeri, segretaria di categoria - astenendoci dal comunicare la nostra opinione, con l’auspicio che, così facendo, avremmo agevolato il dibattito e, soprattutto, le decisioni necessarie per il bene dell’azienda”.

La presa di posizione della Cisl giunge al dei numerosi incontri e appro - fondimenti che si sono susseguiti nel corso di questi ultimi anni sull’ipotesi di quotazione in borsa di CVA e, in generale, sul futuro dell’azienda, nonché sulle recenti manifestazioni di interesse all’acquisto della nostra società trasmesse da grandi utilities italiane e straniere per esprimere tutta la nostra preoccupazione sul futuro dei lavoratori che, giocoforza, sono interessati da questa vicenda.

“Purtroppo, a distanza di tempo – rimarca la sindacalista Ruggeri - constatiamo che nulla è ancora stato deciso e che CVA permane in una fase di stallo di cui non si vede fine”. Secondo la Cisl la fase di stallo “impedisce alla società di crescere, sia per i vincoli normativi ai quali la stessa deve soggiacere, sia per l’incertezza normativa collegata al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche”.

Tutto questo, è sempre la Cisl a rimarcarlo, “determina un indebolimento della posizione di mercato dell’azienda rispetto agli altri operatori concorrenti”. Dopo aver ascoltato le opinioni di tutti i portatori di interesse Cisl VdA ritiene “che sia ora giunto il momento di coinvolgere il sindacato ed i dipendenti che, al pari di tutti gli altri soggetti possono fornire significativi spunti di riflessione”.

Infine una sottolineatura: “Per FLAEI CISL in caso di eventuale privatizzazione, è il mantenimento del controllo Pubblico delle società dei servizi (vedi Multiutility, Terna, Enel ecc..) e conseguentemente il mantenimento e la tutela dell’occupazione diretta ed indiretta di CVA”.