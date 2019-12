Restano coordinerà i lavori revisione legge servizi associati comuni

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 dicembre 2019, il Consigliere del gruppo Misto Claudio Restano è stato eletto Presidente della sottocommissione per la revisione della disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali (legge regionale n. 6 del 2014). Alla Vicepresidenza è stato nominato il Consigliere Jean-Claude Daudry (AV), mentre la Consigliera Daria Pulz (ADU-VdA) svolgerà le funzioni di Segretario. Gli altri componenti della sottocommissione sono Stefano Aggravi (Lega VdA), Giovanni Barocco (UV), Elso Gerandin (Mouv'), Pierluigi Marquis (SA) e Luigi Vesan (M5S).

«Così come previsto dall'accordo politico sottoscritto tra i gruppi consiliari il 2 dicembre scorso - specifica il Presidente della sottocommissione, Claudio Restano - ci avvarremo, nel nostro lavoro di redazione della proposta di revisione, del supporto tecnico della Struttura enti locali della Presidenza della Regione. Oggi, i componenti della sottocommissione hanno assunto l'impegno di confrontarsi con le rispettive forze politiche al fine di avere le linee di indirizzo che serviranno per confrontarsi concretamente sul testo di legge, che avrà come base di partenza la proposta già depositata dai gruppi Misto, Lega VdA e Mouv' e le considerazioni inviateci a suo tempo dal Consiglio permanente degli Enti locali. Mi auguro che il lavoro sia proficuo per arrivare a dare risposte alle criticità registrate dagli Enti locali in sede di applicazione della legge del 2014.»

Nella passata legislatura Restano aveva presieduto la Commissione speciale per la Revisione dello Statuto che non ha prodotto nulla.