Economia civile per i Comuni: politiche attive per il bene comune e lo sviluppo sostenibile

L’economia civile è un paradigma che offre un criterio di giudizio e di azione per le scelte delle amministrazioni, delle imprese, dei consumatori e dei risparmiatori, basato sulla ricerca del bene comune e sulla pratica delle virtù civili. L’appuntamento ha voluto essere un momento in cui gli amministratori hanno potuto approfondire idee e opportunità per il progresso amministrativo e lo sviluppo sostenibile dei nostri Comuni.

Leonardo Becchetti è professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Roma Tor Vergata Inoltre, è Direttore del Comitato tecnico scientifico di NeXt - Nuova Economia per Tutti, Presidente del Comitato scientifico del primo Festival Nazionale dell’Economia Civile e membro del Comitato preparatorio delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. È stato membro del Consiglio di presidenza della Società Italiana degli Economisti, del Comitato esecutivo di EconomEtica, di AICCON - Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit, Presidente del Comitato Etico di Banca Etica e attualmente del Comitato etico di Etica Sgr, società leader nei fondi d’investimento etici in Italia.