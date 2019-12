Saint Pierre: Ritorna il Natale Popolare tra cultura e eneogastronomia

Venerdì 13 dicembre il Castello Sarriod de la Tour di Saint-Pierre ospiterà presso la Salle desRemparts un doppio appuntamento all'insegna della musica classica. Il rendez – vous è fissato per le ore 18,30 quando ad allietare gli spettatori saranno le note di Alessandro Ratti, specializzato in violino barocco, ed Antonietta Assini con un repertorio che spazia da Vivaldi a Listz passando per Scumann.

Dopo un ricco rinfresco all'insegna dei prodotti del territorio della Cofruits sarà la volta alle ore 21del pianista Alessandro Mercando, musicista che vanta numerosi riconoscimenti nazionali edinternazionali ed è attualmente docente presso l'Istituto musicale pareggiato di Aosta.

Mercando proporrà, tra gli altri, brani di Chopin e Ravel. Natale Popolare rappresenta per l'amministrazione l'occasione per scambiarsi gli auguri all'insegna della buona musica e salutare un anno di successi e soddisfazioni targati Saint-Pierre Dixit.