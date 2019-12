I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui quotidiani nazionali prosegue il confronto in maggioranza sulle tasse in manovra; choc e commozione per la madre che ha ucciso la figlia disabile; Mattarella blocca il rimborso chiesto dall'Inps a due orfane per femminicidio; gli eccessi dell'arte moderna



Il Corriere della Sera - Manovra, frenata del Governo sull'Imu. Le due ragazze orfane, Mattarella blocca il rimborso all'Inps. Artista Usa fa sparire in un boccone l'opera di Cattelan

La Stampa - Scuole, scatta l'allarme per l'uso senza controllo delle tecnologie digitali. Mamma uccide la figlia disabile: dopo di me non so chi l'accudirà. Imu, il governo frena

La Stampa VdA - Ad Aosta oltre 300 Sardine in piazza Arco d'Augusto per dire basta al clima di odio. I figli della coppia uccisa dal fango in Val Ferret si oppongono all'archiviazione dell'inchiesta

La Repubblica - Il governo torna a discutere sull'Imu; asse Renzi-Salvini su legge elettorale. Madre uccide la figlia disabile: quando morirò non la guarderà nessuno

Il Sole24Ore - Ex Ilva in bilico tra piano, esuberi e Procura. Frenata del Governo sull'Imu. Blindate le modifiche in manovra su plastic tax e scontrini fiscali

Gazzettamatin.it - Sardine, quasi 400 in piazza Arco d'Augusto

Aostaoggi.it - Sci, vendite di skipass giovani a +85%

Aostanews24.it - Frana di Quincinetto, incontro con la popolazione di Pont-Saint-Martin

Bobinetv.it - Vigili del fuoco e Sagf si esercitano a Courmayeur