RFI assegna la progettazione e si impegna alla riapertura dell’Aosta/Pré-Saint-Didier

RFI ha confermato che sarà avviata la progettazione definitiva dell’elettrificazione della tratta Aosta/Ivrea, unitamente a una serie di interventi di velocizzazione, finalizzati a garantire velocità più elevate (“rango C”), a migliorare gli incroci nelle stazioni attraverso la possibilità di effettuare movimenti contemporanei (che evitano di tenere a lungo fermi i treni in attesa di incrocio) e l’implementazione di sistemi di controllo e sicurezza più evoluti come l’SCMT (Sistema di Controllo Marcia Treno). A darne notizia è l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy, al termine dell'incontro con Rosa Frignola e Daria Piccioni rappresentanti di Rfi.

La Regione ha ribadito l’esigenza di riprendere l’esercizio della linea Aosta/Pré-Saint-Didier, evidenziando che nel nuovo contratto di servizio sono previste 6 coppie di treni al giorno. RFI ha assicurato l'impegnoa programmare gli interventi necessari per la riapertura della linea, verosimilmente già con il prossimo aggiornamento del Contratto di Programma tra RFI e Ministero.

"Finalmente - commenta l’Assessore Luigi Bertschy - dichiara finalmente iniziano a raccogliere i frutti dell’intensa attività che abbiamo messo in piedi, iniziata con gli incontri svolti con i vertici di RFI e del Ministero, proseguita con una serie di iniziative svolte insieme alla Regione Piemonte, e costantemente portata avanti con numerose riunioni svolte a livello territoriale e con i tavoli tecnici cui hanno preso assiduamente parte gli uffici dell’Assessorato".

Secondo Bertschy "la sinergia con cui Regione Valle d’Aosta, Regione Piemonte e Rfi stanno operando per il futuro della linea ferroviaria Torino/Aosta è determinante per giungere a risultati concreti e apprezzabili per il trasporto ferroviario regionale".