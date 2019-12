Illeso dopo il salto con l'auto da un ponte di 30 metri

Carabinieri e 118 di Breuil-Cervinia sono intervenuti questa mattina sulla strada comunale che collega le piste di discesa al Residence Giomein per soccorrere un maestro di sci di precipitato con l'auto da un ponte alto circa 30 metri.

Secondo le testimonianze, la vettura ha iniziato a sbandare e ha sfondato il parapetto; un volo teoricamente mortale ma la neve, caduta in abbondanza da tre settimane ha attutito la caduta e l'auto invece di sfracellarsi si è come 'inabissata' nel manto nevoso.

Praticamente illeso il maestro di sci, residente nella Valtournenche, che è stato estratto dalla vettura e condotto in Pronto soccorso per accertamenti. L'auto ha riportato svariati danni ma non è andata distrutta. Sono in corso gli accertamenti per valutare la dinamica e le cause dell'incidente.

Il ponte è stato chiuso per consentire le operazioni d messa in sicurezza e la riparazione del parapetto sfondato.