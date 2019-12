Infoday sulle opportunità offerte da “Erasmus+:Gioventù” e “Corpo europeo di solidarietà”

Come funzionano i programmi dell’UE per la mobilità transnazionale Erasmus+:Gioventù e Corpo europeo di solidarietà? Quali opportunità mettono in campo per i giovani? Chi e come può prendervi parte?

A queste ed altre domande risponderanno Paola Trifoni e Sara Pietrangeli, due formatrici dell’Agenzia Nazionale per i Giovani di Roma che saranno ad Aosta martedì 10 dicembre prossimo dalle 14.30 alle 18.30 presso la Cittadella dei Giovani per un Infoday aperto ai giovani e alle associazioni valdostane. Il pomeriggio informativo/formativo prenderà il via alle 14.30. E’ promosso dal Coordinamento Solidarietà Valle d’Aosta in collaborazione con la Cittadella dei Giovani e l’ANG.

Le possibilità offerte dai due programmi europei saranno illustrate in due spazi distinti e pensati da una parte per i giovani con la presentazione di attività come gli scambi, i progetti di solidarietà, le attività di volontariato, di tirocinio e di lavoro e dall’altra per le associazioni con l’approfondimento delle attività rivolte ad associazioni giovanili, terzo settore ed enti locali.

L’Infoday è rivolto prioritariamente a animatori, educatori, insegnanti, formatori, operatori nel settore dell’educazione non formale, volontari, associazioni, giovani. Per partecipare è necessario compilare ed inviare il modulo online pubblicato a questo link entro l’8 dicembre prossimo.