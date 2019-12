I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui quotidiani nazionali prosegue il confronto in maggioranza sulle tasse in manovra, il trionfo della Tosca alla prima della Scala e le audizioni segrete dopo il crollo del ponte Morandi



Il Corriere della Sera - Manovra, dalla plastic tax agli scontrini, le modifiche alle misure. Trionfo della Tosca alla prima della Scala. In diecimila per Bonaccini a Bologna, l'appello degli elettoni M5S

La Stampa - Esclusivo, i verbali segreti delle audizioni dopo il crollo del ponte Morandi. In manovra al via le modifiche sulla plastic tax. La Tosca di Chailly trionfa alla Scala di Milano

La Stampa VdA - Ad Aosta oltre 300 Sardine in piazza Arco d'Augusto per dire basta al clima di odio. I figli della coppia uccisa dal fango in Val Ferret si oppongono all'archiviazione dell'inchiesta

servizi tabaccheria 5 ott

La Repubblica - La Lega sotto il 30%, Sardine boom tra i giovani. Manovra, le modifiche su scontrini e plastic tax. La Tosca di Chailly un successo alla Scala

Il Sole24Ore - Governo al lavoro per blindare le modifiche in manovra su plastic tax e scontrini fiscali. Gratta&Vinci,Superenalotto e slot, sulle vincite il governo si tiene il 20%.

Gazzettamatin.it - Sardine, quasi 400 in piazza Arco d'Augusto

Aostasera.it - Italia Viva, Ettore Rosato, 'auspichiamo lavori celeri per il Tunnel del Bianco'

Aostaoggi.it - Sci, vendite di skipass giovani a +85%

Aostanews24.it - Frana di Quincinetto, incontro con la popolazione di Pont-Saint-Martin