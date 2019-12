Da lunedì si scia...a scuola

Studenti valdostani a scuola sì, ma sulle piste di sci. Iniziano lunedì 9 dicembre le attività di formazione nelle 14 isituzioni scolastiche che hanno aderito al progetto 'Sci…volare a scuola', che ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti delle classi quinta elementare e prima media al mondo degli sport invernali e, più in generale, alla montagna.

Organizzato dagli assessorati regionali all'Istruzione e allo Sport con la collaborazione dell'Associazione valdostana maestri di sci-Avms, Associazione Impianti a fune-Avif e Confcommercio VdA, al progetto prendono parte oltre 1.100 bambini di 11 e 12 anni assistiti dai loro insegnanti.

Tra lunedì 9 e venerdì 20 dicembre, le classi che hanno aderito al progetto incontreranno i Maestri di sci per svolgere attività ludico-didattica in classe: lezioni divertenti ma comunque seriamente formative attraverso la quale gli studenti si avvicineranno alle discipline degli sport invernali, al mondo delle piste da sci e degli impianti a fune, imparando le modalità corrette di utilizzo delle strutture. Il 16 gennaio, gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, oltre all’attività in classe, avranno l’occasione di praticare una delle tre discipline dello sci: sci nordico, sci alpino e snowboard.

Per stimolare la partecipazione al progetto, e più in generale l’attività dello sci di discesa che ha risentito di un certo calo tra i giovanissimi negli ultimi anni, l’Avif in accordo con la Regione ha promosso il biglietto stagionale a 50 euro per tutti gli studenti valdostani minorenni. Nell'ambito di 'Sci...volare a scuola' Confcommercio della Valle d'Aosta si è fatta carico di parte dei costi delle attrezzature sportive che saranno fornite agli studenti.