Al Con du Joux di Saint Vincent il primo PARCO EMOZIONALE in Valle d'Aosta

Dopo tanta attesa è finalmente ufficiale la notizia dell’apertura del nuovo parco emozionale “Fiabosco” che si trasferisce a Saint Vincent, nella località di Col de Joux, un vero e proprio paradiso immerso nel verde a un’ora e trenta da Torino, due ore da Milano e 50 minuti da Aosta. Si tratta di un progetto ambizioso che punta a far diventare la Valle d’Aosta un polo positivo di turismo eco friendly in cui al centro di ogni attività ci sarà quello che tante famiglie al giorno d’oggi non riescono più a vivere: un piccolo momento di condivisione lontano dalla tecnologia di tutti i giorni immersi nella natura. Come? Con uno spettacolo itinerante da vivere con la propria famiglia della durata di circa 2 ore, l’apertura di un ristorante e uno snow park.

Il debutto con uno spettacolo per famiglie a tema natalizio. Fiabosco debutterà al Col de Joux di Saint Vincent - Col de Joux, Saint-Vincent (AO) - con lo spettacolo dedicato al Natale La Vera Storia di Babbo Natale e La Befana che debutterà il 21 e 22 dicembre con la grande inaugurazione del parco e che proseguirà dal 26 al 30 dicembre e dall’ 1 al 6 gennaio. Per ogni giornata saranno previsti più spettacoli e, ognuno di essi, avrà un numero di spettatori limitatissimo così da poter garantire il miglior intrattenimento possibile a tutta la famiglia. La trama La notte magica si avvicina e… Babbo Natale e Mamma Natale sono scomparsi! La loro slitta ha avuto un incidente durante un volo di ricognizione e al Polo Nord gli elfi sono nel panico perché senza il loro capo e la sua amata moglie è impossibile organizzare le consegne per la grande notte. Proprio per questo, un grande Detective del Natale avrà il compito di condurre le indagini per fare luce sul mistero… i primi indizi parlano di una scia luminosa avvistata sopra il cielo di un bosco incantato chiamato… Fiabosco! A rendere la vicenda ancora più intricata ci penserà un personaggio oscuro a conoscenza di tutti gli enigmi legati alla misteriosa scomparsa di Babbo Natale e Mamma Natale! Un’ incredibile avventura natalizia che vedrà il nostro Detective impegnato a cercare di salvare il Natale grazie al prezioso aiuto di voi, visitatori del Fiabosco!