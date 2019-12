Il Consiglio Valle si approva il Bilancio 2020

Le entrate e le spese effettive, di competenza dell’esercizio finanziario 2020, sono in linea rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Tra le entrate si segnala l’incidenza dell’assegnazione a carico del bilancio regionale, ammontante a 8 milioni 500 mila euro, che rappresenta il 97,65% delle entrate totali. Le altre entrate sono rappresentate da trasferimenti correnti, interessi attivi ed altre entrate residuali.»

Il Consigliere Alberto Bertin (RC-AC) non ha ravvisato «grandi novità perché ormai da anni si ripete lo stesso tran tran, lo stesso schema delle attività dell'Assemblea. Ci vorrebbe un cambio di passo, anche con nuove iniziative, possibilmente non diluite. Richiamo che già in passato si era sollecitata l'assunzione di un'unità di personale di supporto per gli aspetti economico-finanziari negli uffici, ad esempio nel momento di affrontare il bilancio della Regione, che richiede competenze specifiche. Auspico che in tempi brevi si dia seguito a questo impegno. Rappresento poi che, dopo vent'anni, con un costo complessivo di oltre mezzo milione di euro, finalmente stiamo superando lo scandalo del pagamento dell'affitto dei locali per gli uffici del Difensore civico, sinora non accessibili ai disabili e palesemente in violazione di legge. Il prossimo anno, quando questi uffici si trasferiranno, forse potrò votare il bilancio del Consiglio, contrariamente a quanto fatto sino ad ora.»

La Presidente dell'Assemblea, Emily Rini, ha replicato: «Finalmente, grazie alla collaborazione con l'Assessorato del bilancio, è stata approvata la procedura di trasferimento che risolve e sana l'annosa questione della sede non accessibile per i disabili e stiamo organizzando il trasloco. Per quanto concerne le attività, come Ufficio di Presidenza siamo sempre pronti ad accogliere le suggestioni dei colleghi Consiglieri e spiace che il collega non abbia fatto pervenire proposte in tal senso. Abbiamo seguito una linea seria, volta a sostenere iniziative che abbiano una valenza istituzionale, culturale e storica per il nostro territorio, proponendo anche iniziative nuove come il "Conseil pour l'école". Ricordo tuttavia che, per le manifestazioni, le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 250 mila euro: con fondi così limitati, l'Ufficio di Presidenza approva le proprie delibere all'unanimità per dare una forte impronta a sostegno delle realtà vitali presenti in Valle. Per quanto attiene alla questione del personale, in programma ci sono nuove riunioni con il Dipartimento personale in cui rappresenteremo le esigenze del Consiglio, così come ho appena confermato in Commissione consiliare. L'auspicio è di poter riferire al più presto risposte favorevoli alla Conferenza dei Capigruppo, perché il nostro intento è quello di supplire alle mancanze nell'organico, pur con i paletti e le limitazioni che ci vengono imposti: sono queste difficoltà che toccano tutta l'Amministrazione regionale e non solo il Consiglio.»

Nel bilancio 2020-2022, tra le spese effettive del bilancio, i programmi più importanti riguardano quello degli organi istituzionali, che comprende tutte le spese riguardanti l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi politici (trattamento economico Consiglieri, Difensore civico, componenti del Corecom, iniziative istituzionali e culturali, per l'informazione e l'educazione, le compartecipazioni economiche, iniziative editoriali, inserzioni pubblicitarie, adesioni ad associazioni regionali, nazionali e internazionali, interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, trasferimenti ai gruppi consiliari), per il quale è previsto un importo di 6 milioni 368 mila 505 euro (73% del bilancio 2020); quello dei sistemi informativi (attività di supporto, manutenzione e assistenza informatica generale, gestione dei documenti informatici quali firma digitale e posta elettronica, infrastruttura tecnologica) per il quale l'importo è pari a 1 milione 251 mila euro (14% del bilancio).