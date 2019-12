Gioele Dix è uno scrittore cieco che assomiglia a Jorge Luis Borges

Un thriller appassionante, un avvincente intreccio di incontri apparentemente casuali dove violenza e inquietudine serpeggiano dentro rapporti… chiamiamoli d’amore. E’ Cita a Ciegas, (Confidenze fatali) di Mario Diament con Gioele Dix, in scena martedì 10 dicembre, alle 21, al Teatro Splendor di Aosta, per la sezione Teatro della Saison culturelle.

La storia inizia con un uomo cieco seduto su una panchina di un parco a Buenos Aires. È un famoso scrittore e filosofo - chiaramente ispirato all’autore argentino Jorge Luis Borges - che era solito godersi l’aria mattutina. Quella mattina la sua meditazione viene interrotta da un uomo e, da qui, hanno inizio una serie di incontri e di dialoghi che svelano legami tra i personaggi sempre più inquietanti, misteriosi e a tratti inaspettatamente divertenti.

Come Borges, che crebbe parlando e scrivendo in inglese e spagnolo e visse in diversi paesi, Mario Diament, nato a Buenos Aires nel 1942, è uno scrittore interculturale, un emigrato e un esule che scrive della e sull’Argentina, sull’identità e l’isolamento, tanto come fece il grande poeta argentino. Cita a ciegas è stato un vero e proprio colpo di fulmine per Andrée Ruth Shammah che ha voluto in scena un formidabile gruppo di attori, Gioele Dix, Laura Marinoni, Elia Schilton, Sara Bertelà e Roberta Lanave.

Cita A Ciegas (Confidenze fatali)

di Mario Diament

traduzione, adattamento e regia Andrée Ruth Shammah

con

Gioele Dix

Laura Marinoni

Elia Schilton

Sara Bertelà

Roberta Lanave

produzione Teatro Franco Parenti e Fondazione Teatro della Toscana