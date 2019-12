Parte da place des Franchises ad Aosta la settimana di sostegno a ForrestGump

La solidarietà chiama, gli aostani rispondono. E' un via vai continuo, dalle 9 di questa mattina sabato 7 dicembre, al gazebo dell’associazione onlus ForrestGump in piazza delle Franchises all'incrocio tra le vie Croce di Città, Aubert e De Tillier ad Aosta. I volontari hanno organizzato sino alle 19 di domenica una pesca di beneficenza per sostenere le tante attività dell'associazione presieduta da Franco Accordi, fondata da un gruppo di genitori di ragazzi disabili con l’obiettivo di creare opportunità lavorative partendo dal presupposto che la disabilità è un valore e non un peso.

A fronte dell'offerta minima di un euro è possibile 'pescare' un regalo dalle ceste continuamente riempite dai volontari con i doni elargiti dai valdostani: giocattoli, utensili, libri, cd. L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo da residenti e turisti che questa mattina hanno invaso di buonora il centro storico per visitare il MarcheVertNoel.

Da martedì 10 a sabato 14 dicembre, invece, alla biblioteca di viale Europa ad Aosta si svolgerà un mercatino dei libri usati aperto dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18. Si potrà portare a casa un libro usato dandogli nuova vita con un'offerta minima di tre euro per un saggio o romanzo e di un euro per un libro per bambini; il 50% dell’incasso permetterà a ForrestGump di acquistare volumi nuovi o degli abbonamenti che saranno donati alla biblioteca.