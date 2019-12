Il ruolo delle Fondazioni per lo sviluppo locale spiegato dal Francesco Profumo

Francesco Profumo - foto credits UK in Italy Flickr

Negli ultimi trent’anni il tema dello sviluppo locale è diventato uno degli assi portanti della politica regionale nell’ottica di coniugare, da una lato, la valorizzazione delle risorse umane, dell’ambiente, delle imprese, e dall’altro, la formazione e l’attrazione di risorse e attività dall’esterno.

Il Professor Francesco Profumo, già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed attuale Presidente di Compagnia di San Paolo e di ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, terrà un intervento, preceduto dal saluto del Presidente della Fondazione Comunitaria, Pietro Passerin d’Entrèves, su “Il ruolo delle Fondazioni per lo sviluppo locale”, al quale seguirà un dibattito.

Sarà l'occasione per dibattere e analizzare le condizioni necessarie per attivare un processo locale di sviluppo con modello di comportamento fondamentale per la buona riuscita dei progetti di sviluppo locale.