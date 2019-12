Al JB Fesyaz si parla di pensioni e reversibilità

Quella che oggi noi conosciamo e identifichiamo con la parola PENSIONE nasce nel 1898 come forma di tutela previdenziale. In quel periodo la Cassa Nazionale di Previdenza, finanziata dai contributi dei suoi iscritti, erogava a chi avesse superato una certa età o a chi non fosse più abile al lavoro una rendita vitalizia, prestazione di tipo economico corrisposta per tutelare il contribuente e la sua famiglia.

Questa sorta di tutela assicurativa diventa obbligatoria nel 1919 con l’istituzione della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali; oggi la gestione dei trattamenti pensionistici e previdenziali è affidata per lo più all’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale).

Che cosa è la pensione? Tipologie e requisiti La pensione di vecchiaia La pensione anticipata Calcolo della pensione e particolari tipologie di pension; di tutto questo e tanto altro parlerà il dottor Gerardo Galolo presidente del Patronato Acli Lunedì 16 novembre presso la sala cinema della Casa di riposo J.B. Festaz. Ingresso libero.