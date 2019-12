Prêts de Noël-surprises, idée ‘emballante’ à la Bibliothèque régionale d’Aoste

Prêts de Noël-surprises à la Bibliothèque – Une idée “emballante" pour offrir à tous ses inscrits un mois de décembre riche de découvertes pour tous les goûts. À partir du 16 décembre, les usagers peuvent donc choisir et emprunter un paquet-cadeau contenant deux romans, un essai, un DVD ou un CD, sélectionnés par le personnel de la Bibliothèque.

Cette année, pour guider les usagers dans leur choix, chaque paquet sera accompagné de la phrase « Pour toi qui… » La Bibliothèque a en effet décidé, à l’occasion de ce Noël, de dédier chaque cadeau à un lecteur, personnellement, pour accorder une attention particulière à chacun. Mais la composition du cadeau est le fruit d’une réflexion collective, afin de souligner encore une fois que la bibliothèque est un lieu non seulement de connaissance et de développement personnel, mais aussi d’accueil et de partage. Chaque inscrit peut choisir librement son paquet «Pour toi qui…», auquel sont associés quelques mots pouvant en indiquer le contenu: des suggestions sympathiques et invitantes, parfois ironiques, intrigantes ou audacieuses mais aussi crédibles et actuelles, pour répondre aux attentes ou à l’état d’âme des lecteurs les plus exigeants et susciter leur intérêt.

Les paquets-cadeaux sont d’une grande variété: narration, mais aussi art, histoire, philosophie, santé ou voyages et bien d’autres sujets encore. Le contenu de chaque paquet est rigoureusement secret, pour offrir à qui le choisit l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons de lecture, différents de ses préférences littéraires, musicales ou cinématographiques.

Cette initiative répond aux nombreuses requêtes des usagers. Une fois leur cadeau choisi, ceux-ci pourront faire enregistrer leur prêt au guichet. La durée du prêt demeure celle que prévoit le règlement, soit 30 jours pour les livres, 15 pour les CD et 7 pour les DVD. La restitution peut être effectuée comme pour tous les autres documents, dans n’importe quelle bibliothèque du Système Bibliothécaire Valdôtain.

Les paquets-cadeaux sont exposés à l’entrée de la section Adultes et disponibles jusqu’à épuisement des surprises.