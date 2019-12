I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui quotidiani nazionali lo tregua in maggioranza sulle tasse in Manovra, lo 'spostamento' delle mafie a Londra, il supercommissario per la crisi Alitalia



Il Corriere della Sera - Tasse, tregua ma con rinvio, slittano le misure su plastica e zucchero. Perchè gli italiani sono attratti dall'uomo 'forte'. Crisi Alitalia, nominato supercommissario

La Stampa - Conte salva la manovra, Renzi frena le nuove Tax, si fa cassa con le lotterie. Nella Nigeria dilaniata dai jihadisti. Un solo indirizzo londinese per tute le mafie

La Stampa VdA - Sci, avvio con tutte le piste aperte. Vandali in azione a Pont-Saint-Martin, gettati nel Lys gli addobbi dei bambini

La Repubblica - Tasse, nel governo mezzo accordo ma il confronto è rinviato. Alitalia, arriva il supercommissario per gestire il fondo-salvataggio

Il Sole24Ore - Gratta&Vinci,Superenalotto e slot, sulle vincite il governo si tiene il 20%. Modello 730, bollo e Rc auto familiare: le ultime modifiche al dl fisco. L'Agenzia delle Entrate chiede a Fca più di un miliardo di tasse arretrate

Gazzettamatin.it - Premio OnourArchitettura a Maria Cristina Ronc

Aostasera.it - Vandali a Pont-Saint-Martin, i lavoretti natalizi finiscono nel Lys

Aostaoggi.it - Courmayeur aderisce al manifesto della comunicazione non ostile

Aostanews24.it - Cognetta dice basta al Mouc Caveri centrico