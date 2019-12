Bambini a teatro quattro pomeriggi con le Pillole di Enfanthéâtre

Con lo spettacolo “Il Bosco delle fate” della compagnia “Fata Corolla & Fata Valeriana”, in programma sabato 7 dicembre, è iniziato “Pillole di Enfanthéâtre”, organizzata dall’Amministrazione comunale, che si articola in quattro rappresentazioni nella storica sede del teatro Giacosa.

Rispetto alla passata edizione, il cartellone della mini-rassegna di teatro per ragazzi raddoppia il numero delle rappresentazioni: due si terranno nel mese di dicembre, mentre altre due pièces saranno rappresentate all’inizio del nuovo anno.

Il primo appuntamento, adatto a un pubblico a partire dai tre anni, è una produzione del gruppo “Gli Alcuni” di Treviso, scritto da Sergio Manfio e diretto da Anna Manfio. Sabato 14 dicembre sarà la volta di “La favola del flauto magico - Una favola in musica”, della compagnia “Fondazione Luzzati Teatro Della Tosse” di Genova. Lo spettacolo, adatto a partire dai quattro anni, sarà interpretato da Pietro Fabbri e Paola Ratto con i burattini di Bruno Cereseto disegnati da Emanuele Luzzati, insieme ai cantanti lirici Linda Campanella (Jaime Pialli Eduardo e ai musicisti Andrea Albertini (pianoforte), Alessandra Masoero (flauto) e Livia Rotondi (violoncello).

Si tratta di un particolare allestimento de “Il Flauto Magico” che segna l’incontro sulla scena tra i burattini di Emanuele Luzzati e Bruno Cereseto e la musica di Mozart, suonata e cantata dal vivo da un ensemble di musicisti, attori e cantanti lirici, che eseguono le principali arie e duetti del capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart.

“Pillole di Enfanthéâtre” proseguirà nel mese di gennaio con la rappresentazione in programma il giorno 11 “I Giochi dell’ingegner Calder”, della Compagnia bolognese “La Baracca – Testoni Ragazzi”. La rassegna si concluderà sabato 18 gennaio con “L’Acciarino magico”, della compagnia “Il Baule volante” di Ferrara, prodotto da “Accademia Perduta/Romagna Teatri”.

Il costo dei biglietti degli spettacoli, tutti in scena alle 15, è di cinque euro per gli adulti e di tre euro per bambini e ragazzi fino a 14 anni di età.