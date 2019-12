Saint-Christophe: Sergio Cheney e Paolo Torgneur 'esempio per i giovani pompieri volontari'

I 47 Vigili del fuoco volontari tra i quali 13 giovani pompieri che compongono il distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Saint-Christophe, coordinato da Corrado Giachino, ha festeggiato Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco.

La festa è stata anche l'occasione per tracciare il bilancio di un anno di attività dei sapeurs cretoblens, che sono stati impegnati in circa 50 interventi: sono entrati in azione per spegnere 18 incendi; sono accorsi con gruppo taglio e strumenti di bonifica in nove incidenti stradali su strade comunali e regionali e hanno svolto altri 22 interventi di varia natura.

Durante il pranzo sociale, sono stati premiati dall’Amministrazione comunale i pompieri volontari Sergio Cheney e Franco Torgneur, per la loro lunga permanenza a servizio della protezione civile e della comunità di Saint-Christophe.

Nel ringraziare i vigili volontari per il loro spirito di solidarietà e abengazione il sindaco, Paolo Cheney, ha ricordato che "il loro operato deve essere di esempio ai giovani che si avvicinano al volontariato di protezione civile, perchè abbiamo sempre più bisogno di nuove energie che garantiscano il ricambio generazionale e che s’impegnino a favore del prossimo così come Cheney e Torgneur hanno saputo fare".