Degustazione Onaf delle Fontine del Modon d’or 2019 La delegazione dell’ONAF della Valle d’Aosta organizza per venerdì 13 dicembre prossimo la degustazione delle 10 Fontine DOP vincitrici del prestigioso concorso nazionale Fontina d’Alpage 2019 MODON D’OR.

Per il secondo anno consecutivo, l’Onaf offre l’opportunità ad appassionati, ai cultori, ai buongustai ed anche ai curiosi di degustare le prestigiose forme decretate vincitrici solo qualche girono prima al Forte di Bard. La serata si svolgerà a partire dalle ore 19,30 presso la Barricaia Levi delle distillerie Saint-Rock in loc. Torrent de Maillod a Quart.

La quota di partecipazione è fissata a € 20 (€ 15 per i soci ONAF) In collaborazione con Le Cuin du Pain e Le Cave Mont Blanc, la serata sarà anche l’occasione per un brindisi con bollicine e panettone per gli auguri di buone feste.