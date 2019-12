Sant’Ambrogio con gli sci ai piedi in tutti i comprensori

Le eccellenti condizioni di innevamento in tutte le stazioni turistice invernali consentono, da domani 7 dicemkbre, Sant'Ambrogio, l'apertura di tutti i comprensori offrendo agli appassionati tracciati perfettamente preparati.

Cervinia Plan Maison

Per le condizioni meteo favorevoli di questi ultimi giorni, caratterizzati da un abbassamento delle temperature, la neve si è trasformata e diversi comprensori sciistici hanno potuto mettere in funzione i numerosi impianti di innevamento per integrare la neve naturale con quella prodotta dai cannoni al fine di creare un mix perfetto per la preparazione delle piste.

Dopo questo fine settimana, mentre le stazioni maggiori manterranno aperti i loro comprensori, le stazioni minori apriranno nuovamente il weekend del 14 dicembre per poi rimanere definitivamente aperte dal 21 dicembre, fino alla chiusura della stagione invernale.A Saint NIcolas il martedì ed il giovedì è possibiule praticare lo sci di fondo in notturna.