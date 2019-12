I pandorini di Leo Club per acquistare kit di primo soccorso

Con una raccolta fondi per acquistare un kit di primo soccorso da donare a enti e associazioni pubbliche e private è operativo il progetto 'Leo for Safety and Security', presentato la scorsa primavere e organizzato dal Leo Club Valle d'Aosta, i giovani del Lyons Club, all'ospedale regionale Parini. L'obiettivo della prima iniziativa del progetto è quello di acquisire fondi necessari per l'acquisto del kit.

Domenica 15 dicembre dalle ore 9,30 alle 17, nella piastra del 'Parini' in viale Ginevra ad Aosta, con una piccola offerta libera ai volontari del Leo Club sarà possibile contribuire a raggiungere la somma necessaria, ricevendo in cambio un pandorino con gocce di cioccolato.

"Anche nel 2020 - commenta Laurent Mattia Braga, presidente del Leo Club VdA - il nostro impegno sarà incrementare per quanto possibile gli aiuti a livello nazionale, nonchè la nostra presenza sul territorio e nella comunità valdostana."

Cos'è Leo for Safety&Security

Tema operativo nazionale del Leo Club, 'Leo for Safety&Security' nasce dalla volontà e dall’esigenza di voler affrontare una tematica nuova e attuale mai affrontata in maniera compatta ed adeguata dal Multidistretto Leo 108 Italy.

I continui tagli apportati al finanziamento delle strumentazioni di cui si dotano gli Enti di Primo Soccorso Italiani (Protezione Civile, Croce Rossa, Guardia Costiera, Soccorso Alpino, Croce Verde etc..) costringono questi ultimi a lavorare in condizioni di estremo disagio utilizzando dispositivi ed attrezzature malfunzionanti o obsolete. Per di più, i tagli alla spesa pubblica colpiscono di conseguenza anche gli edifici pubblici da noi frequentati quotidianamente (scuole, ospedali, Usl., centri sportivi, uffici comunali, etc..) e mettono questi ultimi in condizione di dover dare precedenza ad esigenze strutturali o materiali che talvolta scavalcano la necessità di aggiornare ed adeguare le proprie dotazioni di sicurezza nel rispetto degli standard dettati dalla normativa vigente. Con Leo for Safety & Security ciascun Club aderente al progetto potrà trovare la propria espressione di miglioramento nel rispetto della realtà territoriale in cui vive ed opera.