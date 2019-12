I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi in primo piano sui quotidiani nazionali lo scontro in maggioranza sulle tase in Manovra, l'uccisione di un ladro da parte del custode di una villa, le rivolte in Francia contro la riforma delle pensioni



Il Corriere della Sera - Manovra, scontro sulle tasse, salta intesa su plastica e zucchero. Uccide il ladro 'pensavo solo di spaventarlo'. Parigi a ferro e fuoco per la protesta sulle pensioni

La Stampa - Manovra, rissa fra alleati ma Conte studia l'agenda fino al 2023. Uccide il ladro, indagato per omicidio. Francia bloccata dalla rivolta contro la riforma delle pensioni

La Stampa VdA - La Valle si autocandida per le Olimpiadi 2026 'ospitiamo lo ski alp'. Bufera su Fosson per le frasi sulla Corte dei conti. Centoz accelera e dribbla la polemica, comizio al Giacosa

La Repubblica - Tasse, è scontro nel governo, Renzi vede la crisi, Conte 'c'è convergenza'. I neonazisti inneggiavano a Borghezio e Bannon, 'serve gente come loro'

Il Sole24Ore - Modello 730, bollo e Rc auto familiare: le ultime modifiche al dl fisco. L'Agenzia delle Entrate chiede a Fca più di un miliardo di tasse arretrate

Gazzettamatin.it - Memorial Fosson, un decennale da tutto esaurito

Aostasera.it - Scontro tra auto e furgoncino a Quart, automobilista in ospedale

Aostaoggi.it - Philippe Milleret e Cisco Bellotti allo Splendor di Aosta

Aostanews24.it - Due grandi eventi degli sport invernali in Valle d'Aosta