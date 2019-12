A Verres con Confindustria VdA si parla di sicurezza dei dati contro attacchi cyber

In uno scenario caratterizzato da un sempre maggiore sviluppo tecnologico, il tema della Cybersecurity è sempre di più al centro dell’attenzione. Al fine di poter beneficiare al meglio della nascente “economia digitale” è necessario attrezzarsi contro i rischi e attacchi cyber.

Per questo motivo, Confindustria Valle d’Aosta, l’Unione Industriale Biellese e Confindustria Canavese hanno organizzato per il mondo imprenditoriale, ma non solo, un incontro a cui parteciperanno esperti del settore informatico, rappresentanti di aziende specializzate del settore e la Polizia Postale e delle comunicazioni.

ORE 16 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ORE 16.15 SALUTI

GIANCARLO GIACHINO Presidente Confindustria Valle d’Aosta

EDY INCOLETTI Presidente PI Confindustria Valle d’Aosta

ANDREA BONINO Presidente PI Unione Industriale Biellese

CLAUDIO FERRERO Presidente PI Confindustria Canavese

ORE 17.00 INTERVENTI

GIUSEPPE ZUFFANTI Funzionario Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d’Aosta – Commissario Capo Tecnico

ALVISE BIFFI Presidente PI Confindustria Lombardia Vice Presidente Confindustria PI per Cyber security e Startup

FERNANDO DI LUCA Telsy - Gruppo TIM - Responsabile Sales

ANDREA FAVA D’ALBERTO Trust Technology - Gruppo TIM - Marketing and Sales

ROBERTO NEGRO Kamzan – Startup

GIUSEPPE CIFALÀ Cybertech - Engineering Group - Sales Manager North Italy

GIOVANNI GIOVANNETTI Cybertech - Engineering Group - Business Development Lead

Maggiori informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: telefono 0165-237419 o via mail lavoro@confindustria.aosta.it