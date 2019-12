COMUNICAZIONE POLITICA AUTOGESTITA: Lavevaz (Uv) 'Stupefacenti affermazioni di Rete Civica'

Stupiscono le affermazioni di Rete Civica relative alla riforma istituzionale apparse in un recente comunicato. L’Union Valdôtaine viene tirata in ballo nell’ambito di un’analisi personale di Rete Civica, all’interno di una diatriba tutta incentrata sui rapporti ed i ruoli diversi tra le forze di minoranza. Si legge: “Che cosa hanno in comune un movimento nazionalista e sovranista come la Lega di Salvini, un Mouvement che si professa autonomista e un soggetto che si colloca a sinistra come Adu? Nulla, ma vogliono tutti (a parole) lo scioglimento del Consiglio, e sono accomunati da un grande impegno per contrastare una riforma istituzionale”.

Crediamo di ritenere, anche se difficile riconoscersi nei contenuti esplicitati, che il Mouvement di cui parla Rete Civica sia l’Union Valdôtaine. Ecco, se cosi fosse, rimandiamo a Rete Civica con fermezza le illazioni elargite. Crediamo ci voglia serietà e rispetto delle posizioni di tutti, in particolare di chi, più di altri, fa della condivisione con la propria base una forza.

Il nostro movimento ha detto in modo chiarissimo dal primo momento di non condividere l’impostazione che Rete Civica sta cercando di imporre relativamente alla riforma istituzionale, in particolare l’imposizione di tempi stretti che non permettono il confronto, e di lavorare seriamente anche a delle proposte alternative, volte a trovare una maggiore condivisione.

Questo significa “contrastare una riforma” o piuttosto fare politica in modo serio? Nessuno all’interno del nostro movimento vuole andare ad elezioni, ma non accetteremo che, ancora una volta si usi la “velata” minaccia delle urne per fare passare una riforma istituzionale che sostanzialmente non piace quasi a nessuno, ma che qualcuno è disponibile a votare solo per andare avanti. Ecco, l’Union Valdôtaine no.

Quindi chiediamo che le posizioni vengano rispettate, anche quando non sono condivise, tanto più quando sono chiare e coerenti. Se invece, il Mouvement, di cui parla Rete Civica è qualcos’altro… chiediamo scusa a Rete Civica!