Aggravi (Lega) Condivide critiche Sindaci al bilancio

"In questo ultimo anno, in alcune occasioni mi è capitato di criticare (sempre con ottica costruttiva) l'approccio un po' troppo "politico" tenuto dai rappresentanti del CPEL. Ma questa volta mi trovo più che d'accordo con le critiche mosse al progetto di Bilancio nel corso dell'ultima Assemblea dei sindaci, soprattutto se qualcuno aveva fatto delle promesse (anche tante) per potersi presentare come "più amico dei sindaci" della Giunta Spelgatti". Il consigliere leghista Stefano Aggravi, anticipa la linea di netta contrarietà al bilancio della Regione.

In un post Aggravi scrive: "Non posso quindi oggi che dare ragione al presidente del CPEL Franco Manes quando dice che 'nell'ultimo anno di legislatura ci saremmo aspettati dalla Regione uno sforzo in più' e mi chiedo se davvero questo Governo, che così tanto si decantò amico degli enti locali lo sia davvero".

Poi le valutazioni: "Inerzia ed ostruzionismo sulla riforma di Legge 6/2014, risorse in più che non ci sono, promesse di fantomatici emendamenti risolutivi da parte di un Governo centrale che comunque indirettamente questa maggioranza ha sostenuto e sostiene sempre, etc. etc. Ora mi chiedo e ribadisco: il Governo Fosson è davvero vicino alle necessità degli enti locali ed in particolare dei nostri Comuni? Bella domanda, ma la risposta la sappiamo già".