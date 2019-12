Rete Civica precisa ?per Mouvement intendiamo il Mouv'

Dalle redazioni di alcuni giornali apprendiamo che è uscito nel pomeriggio un comunicato dell'UV che è frutto di un equivoco. Rete Civica ha diffuso stamane un Comunicato stampa in cui criticava il comportamento ostruzionistico in Consiglio regionale dell'asse Lega-Mouv-Adu. Si esprimeva stupore sul fatto che tre forze così diverse operino di comune accordo per paralizzare i lavori del Consiglio. Laddove diciamo "un Mouvement che si professa autonomista", il termine citato in quel contesto, ovviamente è riferito al Mouv. Ci pareva del tutto chiaro e palese il riferimento al Mouv, ma evidentemente e spiacevolmente qualcuno dell'Uv ha equivocato.

Rete Civica

E' la conferma che i nervi nella maggioranza di Fosson e in chi la sostiene i nervi sono a fior di pelle. p.m.