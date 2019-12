Aosta: Desolante abbandono di via Losanna ma Centoz promette interventi se sarà rieletto

Risale a due mesi fa il reportage di Aostacronaca sul degrado urbano in via Losanna, Ztl parallela al centro storico e 'dimenticata' dall'Amministrazione comunale. Ora il sindaco del capoluogo, Fulvio Centoz , per correre ai ripari ha deliberato gli 'indirizzi' per la sistemazione di via Challand e di via Losanna con la posa di non meglio precisati arredi urbani, aree verdi e impianto di irrigazione.

Si tratta più di un 'quaderno delle buone intenzioni' dal sapore elettoralistico piuttosto che di un chiaro progetto esecutivo. L'assessore incaricato dell'arredo urbano, Andrea Paron, si è dimesso nei giorni scorsi, il sindaco è occupato a organizzare la propria campagna elettorale e l'impressione è che la Giunta stessa non abbia le idee ben chiare sulle tipologie di intervento da realizzare.

"Le soluzioni vagliate sono state illustrate agli esercenti delle vie - si legge in una nota dell'Ufficio stampa del sindaco - che hanno manifestato in merito interesse e apprezzamento, invitando l’Amministrazione a concretizzarle". Ma se si chiede ai citati commercianti, rispondono che sì, è stato chiesto loro se erano generalmente interessati all'abbellimento e arricchimento urbano della via con la posa di arredi e loro hanno accolto la proposta con favore, ma è come proporre uno stinco arrosto a un carnivoro affamato senza dirgli quando e come gli sarà cucinato.

Per quanto concerne via Losanna, la proposta di riqualificazione prevede la posa di "modelli modulari di panchine con fioriera integrata in materiali durevoli, pietra ricostruita e acciaio verniciato": la descrizione ricorda le futuristiche sedute collocate in piazza Arco d'Augusto e in piazza della Cattedrale, con qualche modifica migliorativa.

Le modalità di allestimento e di manutenzione delle panchine saranno concordate, spiega la nota stampa, "con il coinvolgimento e la collaborazione degli esercenti locali".Per quanto riguarda via Challand l’esecuzione degli interventi deve essere ancora decisa ma sarà attuata, Centoz piacendo, non prima della prossima primavera alla vigilia delle elezioni comunali.