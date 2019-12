Quartetto Prometeo un versatile ensemle d’archi

Il Quartetto Prometeo, Giulio Rovighi violino, Aldo Campagnari violino, Danusha Waskiewicz viola, Francesco Dillon violoncello, si caratterizza per la tenuta interpretativa e intellettuale oltre che per la comunicazione con il pubblico, non solo nel repertorio tradizionale ma anche nella musica contemporanea.

L’ensemble d’archi sarà onin ccerto sabato 7 dicembre, alle 21 al Teatro Splendor di Aosta per un appuntamento della sezione Musica della Saison culturelle.

Nel 2012 Quartetto Prometeo è stato insignito del "Leone d'Argento" alla Biennale Musica di Venezia e attualmente è quartetto residente presso la prestigiosa Accademia Filarmonica Romana. La sua brillante carriera internazionale ha incluso spettacoli al Concertgebouw, Musikverein, Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, Prague Spring Festival, Mecklenburg Vorpommern Festival, Accademia di Santa Cecilia a Roma, Società del Quartetto di Milano, Accademia Chigiana a Siena.

Quartetto Prometeo ama collaborare con gli amici e colleghi tra cui Mario Brunello, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, Enrico Pace, Stefano Scodanibbio, Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele e ha registrato per ECM, Kairos, Brilliant, Amadeus Magazine, Sony Classics, LimenMusic.