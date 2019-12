Festival 5 passi sulla Luna Section Jeunesse de la Bibliothèque régionale d’Aoste

Le fil conducteur de ce festival a été choisi à l’occasion du cinquantième anniversaire du premier alunissage : le jeune public se verra proposer des lectures, des narrations, des animations, des ateliers et des spectacles, ainsi que des suggestions de livres intéressants, sur le thème de la Lune.

Jeudi 12 décembre 2019, à 17h30, Matteo Curatella, alias LeMat, présentera aux enfants de 4 ans un spectacle de narration intitulé Viaggio nella Fantastica. Le storie nascono sulla Luna, qui raconte un voyage au cours duquel on invente ou on raconte des histoires et où le conteur - accompagné de son accordéon - et le public deviennent partie intégrante de l’histoire.

Matteo Curatella est à la fois conteur, narrateur, acteur, musicien et artiste de rue. Originaire de la province de Milan, en quelque dix ans de carrière, il a appris à connaître et à aimer l’art de chanter et de raconter des histoires.

Jeudi 19 décembre 2019, à 17h30, la compagnie Associazione Teatro in Centro proposera aux enfants de 4 ans un spectacle d’animation intitulé Franco e Ubaldo : due gnomi sulla Luna, qui mêle théâtre, art clownesque et interactions avec le public. Ici, ce sont deux gnomes en mission spéciale qui voyagent à la recherche du bonheur.

Teatro in Centro est une compagnie de théâtre amateur de Côme qui marie théâtre, animation et narration avec des ateliers de théâtre, des manifestations sur le territoire et la participation à des festivals nationaux ou internationaux.

Lundi 23 décembre 2019, à 17h30, la compagnie Associazione Montessori & Brandao présentera un spectacle destiné aux enfants de 3 ans : Il colore della Luna.

Il s’agit d’un récit en prose mêlant narration, théâtre, animation et art clownesque dans le cadre d’une histoire poétique émouvante, où chaque couleur a mille nuances pour nous aider à comprendre et à accepter les différences qui caractérisent notre monde.

Associazione Montessori & Brandao est une compagnie professionnelle de théâtre pour la jeunesse, originaire de Milan, qui œuvre depuis trente ans pour sauvegarder la dimension poétique de l’existence, ainsi que la capacité qu’ont les enfants de rêver et de s’étonner.

Lundi 30 décembre 2019, à 17h30, cette même compagnie proposera aux enfants de 3 ans un spectacle théâtral intitulé La tartaruga e la Luna, qui associe diverses techniques : une histoire entraînante et amusante de désirs, d’ambitions et de conquêtes, où chacun est indispensable car la victoire n’arrive qui si l’on reste unis. Dans ce récit, regarder au loin nous apprend à mieux voir ce qui est proche de nous.

L’entrée aux spectacles est gratuite et libre, dans la limite des places disponibles. Il est vivement conseillé de réserver au 0165 274822, ou directement à la Section Jeunesse de la Bibliothèque régionale d’Aoste, le jour même du spectacle, à partir de 14h.