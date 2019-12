Per Natale la Biblioteca offre pacchetti di cultura e bellezza

Prestiti a sorpresa in biblioteca. Un’idea da ‘non’ scartare per un dicembre ricco di doni per tutti i gusti.

A partire dal 16 dicembre, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio, all’interno del quale potranno trovare romanzi, saggi e DVD o CD, scelti dal personale della Biblioteca. Quest’anno la frase breve che accompagnerà i pacchetti e da cui gli utenti potranno farsi ispirare nella scelta è: “Per te che…”.

Per questo Natale, la Biblioteca ha scelto di dedicare i pacchi natalizi a ogni lettore, personalmente, con l’obiettivo di riservare un’attenzione particolare al singolo; la composizione dei pacchi è, però, il frutto di un’azione collettiva, per sottolineare, ancora una volta, come la biblioteca sia il luogo della conoscenza e dello sviluppo personale ma anche dell’accoglienza e della condivisione.

L'utente potrà scegliere il proprio pacco “Per te che...“ accompagnato da alcune parole che ne propongono il contenuto. Occorrerà leggere attentamente l’etichetta facendosi ispirare dai suggerimenti che, oltre ad essere simpatici e invitanti, saranno a tratti ironici, stuzzicanti, audaci, ma anche credibili e attuali per andare incontro ai desideri, agli stati d’animo, agli interessi più vari con il fine di soddisfare anche i lettori più esigenti.

Tantissimi e diversi gli argomenti contenuti in ciascun pacco: non solo narrativa, ma anche arte, storia, filosofia, salute, viaggi, e tanto altro ancora. Il tutto rigorosamente "a scatola chiusa", con l'opportunità di vivere e scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie, musicali e cinematografiche. L'iniziativa risponde alle molte richieste avanzate dagli utenti.

Dopo aver scelto il pacco ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito, la cui durata rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri, 15 giorni per i CD e 7 giorni per i DVD; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano. I pacchi saranno esposti, fino al loro esaurimento, all'ingresso della Sezione adulti della Biblioteca Bruno Salvadori di Aosta.