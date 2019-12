Da Giovedi si scia in Val Ferret a Saint Nicolas si scia in notturna

La stagione del fondo in Val Ferret comincia giovedì 5 dicembre 2019, 10 km di piste per godere dell'immersione totale nella natura incontaminata.

Tutto è pronto per l’apertura. Il foyer sarà aperto dalle ore 8.30 per godere dei 10km di pista battuti e preparati per accogliere gli amanti dello sci di fondo, per entrambe le tecniche, pattinato e alternato. E’ aperto anche il tracciato pedonale che parte da frazione Planpincieux fino a Lavachey, per un’immersione totale nella natura più incontaminata.

Le tariffe giornaliere rimangono quelle dello scorso anno: giornaliero euro 9giornaliero ridotto 5 euro (ultra 65enni, residenti a Courmayeur, ragazzi dai 7 ai 14 anni gratuito per bambini fino ai 6 anni Sono stati molti gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dall'Amministrazione comunale per garantire un servizio capace di offrire il meglio per gli amanti dello sci e una migliore fruibilità della pista, a partire dalla nuova segnaletica, cui si aggiungeranno l’acquisto di un nuovo mezzo battipista e la sostituzione della cabina di controllo e soccorso ad inizio pista.

Intanto da alcune settimane il martedì ed il giovedì si scia in notturna a Saint Nicolas