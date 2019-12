PAPA: Discriminare le persone con disabilità è un peccato sociale

«Oggi rinnoviamo insieme l’impegno perché ogni persona con disabilità possa condividere i suoi doni in una comunità a cui appartenere e in cui partecipare». È un appello all’inclusione quello lanciato da Papa Francesco con un tweet sull’account @Pontifex martedì 3 dicembre, in occasione della Giornata mondiale delle persone con disabilità, che quest’anno ha per tema «Il futuro è accessibile».

Naturalmente oltre a rilanciare sui social media l’hashtag #idpd, il Pontefice è anche intervenuto in modo più approfondito attraverso un messaggio, in cui evidenzia come «la promozione dei diritti alla partecipazione abbia un ruolo centrale per contrastare le discriminazioni». Per questo Francesco «chiede non solo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie», ma esorta anche a rimuovere «tutto ciò che impedisce loro una cittadinanza piena, gli ostacoli del pregiudizio», e a favorire «l’accessibilità dei luoghi e la qualità della vita».

Ecco allora da un lato la necessità, ribadita, di prendersene cura e accompagnarle «in ogni condizione», anche «avvalendosi delle attuali tecnologie, ma senza assolutizzarle»; e dall’altro la denuncia del triste fenomeno che riguarda i «tanti “esiliati nascosti”, che vivono all’interno delle nostre case, delle nostre famiglie, delle nostre società: persone di ogni età, soprattutto anziani,... sentite a volte come un peso, come “presenze ingombranti”».

Ricorrendo come di consueto a un linguaggio fatto di immagini e perciò particolarmente evocativo, Francesco auspica dunque nella società un processo di sviluppo di «anticorpi contro una cultura che considera alcune vite di serie a e altre di serie b: questo — è il severo monito del Pontefice — è un peccato sociale!». Bisogna «avere il coraggio di dare voce a quanti sono discriminati per la condizione di disabilità». Perché, conclude, «fare buone leggi e abbattere le barriere fisiche è importante, ma non basta, se non cambia anche la mentalità».