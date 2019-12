Bambini sulla Luna con la Biblioteca regionale di Aosta

Cinque passi sulla Luna’ è una rassegna, curata dalla Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta, con l’obiettivo di avvicinare i bambini/ragazzi alla biblioteca, proponendo loro nel mese di dicembre una serie di eventi legati da un filo conduttore. Il tema scelto, la Luna, scelto in occasione dei 50 anni del primo allunaggio, accomunerà quindi letture, narrazioni, animazioni, laboratori, spettacoli e proposte di lettura. Tutti gli appuntamenti della rassegna si terranno nel teatrino della Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta.

Giovedì 5 dicembre alle 17.30, per bambini da 5 anni, si terrà l’ora del racconto, curata dal personale della biblioteca in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico della Regione, dal titolo Armstrong: l’avventurosa storia del primo topo sulla Luna, di Torben Kuhlmann. Si tratta della fantasiosa e ironica storia di un topino, Armstrong, che riesce a progettare e realizzare il primo sbarco di un essere vivente sulla Luna. Al racconto seguiranno informazioni, curiosità e un piccolo laboratorio sul tema della Luna e dell’allunaggio curato da Andrea Bernagozzi, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Giovedì 12 dicembre alle 17.30, per bambini da 4 anni, Matteo Curatella in arte “LeMat” presenterà lo spettacolo di narrazione dal titolo Viaggio nella Fantastica. Le storie nascono sulla Luna, viaggio dove non solo si inventano e si raccontano storie, ma in cui il cantastorie con la fisarmonica e il pubblico diventano la Storia che viene raccontata. Matteo Curatella è un cantastorie, narratore, attore, musicista e artista di strada della provincia di Milano che, in più di dieci anni, ha imparato a conoscere, scoprire e amare l’arte di cantare e raccontare storie.

Giovedì 19 dicembre, alle 17.30, per bambini da 4 anni, la compagnia Associazione Teatro in Centro proporrà lo spettacolo di animazione Franco e Ubaldo: due gnomi sulla Luna. In uno spettacolo comico di recitazione, di clownerie e di interazione con il pubblico, due gnomi in missione speciale viaggiano alla ricerca della felicità. Teatro in Centro è una compagnia teatrale amatoriale di Como che affianca all’attività teatrale, di animazione e di narrazione, l’organizzazione di laboratori di teatro, la collaborazione con manifestazioni del territorio e la partecipazione a festival nazionali e internazionali.

Lunedì 23 dicembre, alle 17.30, per bambini da 3 anni, la compagnia Associazione Montessori & Brandao rappresenterà lo spettacolo teatrale Il colore della Luna. Lunedì 30 dicembre alle ore 17.30, per bambini da 3 anni, sempre la compagnia Associazione Montessori & Brandao rappresenterà lo spettacolo teatrale a tecniche miste “La tartaruga e la Luna”.

L’ingresso agli incontri è gratuito e libero fino al raggiungimento della capienza massima del teatrino. E’ vivamente consigliata la prenotazione, al n° 0165.274822 o presso la Sezione ragazzi della Biblioteca regionale di Aosta, il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 14.