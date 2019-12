I GIORNALI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE (copia 2)

Oggi in primo piano sui quotidiani nazionali la nuova crisi politica tra Conte e Di Maio e la preoccupazione della Ue; in evidenza anche come la manovra economica incide nelle tasche degli italiani;



Il Corriere della Sera - Conte attacca, gelo con Di Maio; sul Salva Stati 'tutti i ministri sapevano'. La Rc auto sarà familiare; veicoli e moto: classe unica

La Stampa - Di Maio-Conte, il grande gelo; 'così Salvini si prende tutto; al prossimo voto rischio crisi'. Alitalia, si dell'esecutivo a ristrutturazione e prestito ponte

La Stampa VdA - In Consiglio regionale stagione di veleni e corvi; Rini, 'minata la fiducia'. La Thuile, domani l'ultimo saluto al maestro di sci

La Repubblica - Di Maio e Conte non si salutano nemmeno, ora la crisi è un rischio vero. La Rc auto diventa 'di famiglia'; sulle pensioni ancora confusione. Inchiesta Open, i pm 'ecco il tariffario'

Il Sole24Ore - Rivoluzione Rc auto, tutta la famiglia paga il premio con la classe migliore. Conte sul Mes, 'tutti i ministri sapevano'; Salvini, 'menzogne'

Gazzettamatin.it -Auto contro camion su statale 26, traffico in tilt e strada chiusa

Aostasera.it - Scontro tra un'auto e un Tir, traffico bloccato sul cavalcavia di Aosta

Aostaoggi.it - Riforma istituzionale, duro scontro in aula sulle mail private finite sui giornali

Aostanews24.it - Servizio di assistenza agli anziani, verso una riforma globale